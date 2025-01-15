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Агент Барриоса ответил о возможности ухода игрока из "Зенита" зимой

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, ответил о возможности ухода его клиента из петербургского клуба этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"
— Может ли Барриос уйти из "Зенита" зимой?
— Нет, он не покинет "Зенит".

Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан на срок до конца сезона-2026/27.

В текущем сезоне колумбийский полузащитник в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 3 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 10 млн евро.

Источник: "ВсеПроСпорт"

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