— Может ли Барриос уйти из "Зенита" зимой?
— Нет, он не покинет "Зенит".
Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан на срок до конца сезона-2026/27.
В текущем сезоне колумбийский полузащитник в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 3 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 10 млн евро.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Агент Барриоса ответил о возможности ухода игрока из "Зенита" зимой
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса, ответил о возможности ухода его клиента из петербургского клуба этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"