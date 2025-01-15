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Лепёхин рассказал, на какую зарплату может рассчитывать Абаскаль в России

Бывший игрок петербургского "Зенита" Константин Лепёхин поделился своим мнением о перспективах работы экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, если им в России кто-то теперь и заинтересуется, то только за 100 тысяч рублей в месяц. Но это его фантазии. Но, зная российский футбол, всё возможно. Для Испании у него репутация нехорошая, а для России репутация не имеет большого значения как в Европе", приводит слова Лепёхина Legalbet.

Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года до апреля 2024 года. После увольнения специалист в июне возглавил испанскую "Гранаду", но в сентябре он также был отправлен в отставку.

В недавнем интервью 35-летний испанский специалист заявил, что рассмотрит любые предложения о работе из России.

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