По информации Globo, клуб может обратиться в суд и оштрафовать игрока за нарушение контракта.
Если Бителло попытается разорвать соглашение в одностороннем порядке, «Динамо» намерено подать иск, что может привести к дисквалификации футболиста на срок до шести месяцев. Также в контракте прописан штраф в размере до 25 миллионов долларов за расторжение. Кроме того, за неявку на сборы игрока могут оштрафовать на месячную зарплату.
Ранее в бразильских СМИ появилась информация о том, что полузащитник Бителло заинтересовал футбольный клуб «Ботафого». По слухам, бразильский клуб уже сделал два предложения о трансфере игрока, однако «Динамо» отклонило их. Сам же Бителло не против продолжить свою карьеру в Бразилии.
Бителло присоединился к «Динамо» в сентябре 2023 года, перейдя из бразильского «Гремио» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний бразильский игрок уже провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и 6 игр в Кубке России, где забил 1 гол и отдал 10 голевых передач. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
Источник: "Динамо" рассматривает судебные меры против Бителло за пропуск сборов
Московское «Динамо» готово принять строгие меры в отношении бразильского полузащитника Бителло, который не прибыл на сборы команды.
Фото: ФК "Динамо"