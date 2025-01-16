«Он играл на самом высоком уровне, так что вписаться в РПЛ для него было нетрудно. Но я не вижу, чтоб он как-то влиял на игру ЦСКА. Сейчас он выглядит блекло, приносит мало пользы. Я предпочитаю ему Кисляка и Глебова, которые могут повысить свое мастерство, если будут играть в основном составе», — цитирует Кузнецова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, что Дмитрий Кузнецов, выступая за ЦСКА, провел на поле 323 матча и стал чемпионом страны в 1991 году, будучи капитаном команды.
Миралем Пьянич, боснийский полузащитник, присоединился к ЦСКА осенью прошлого года, заключив контракт до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год. Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из чемпионата ОАЭ. В текущем сезоне он сыграл семь матчей в Российской Премьер-Лиге и четыре — в Кубке России, отметившись одной голевой передачей. Текущая рыночная стоимость 34-летнего полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.
После 18 туров в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Свой первый матч после зимней паузы ЦСКА проведёт 1 марта на стадионе «Газпром Арена» против «Зенита».
Дмитрий Кузнецов: Пьянич не оказывает заметного влияния на игру ЦСКА
Российский футбольный тренер Дмитрий Кузнецов поделился своим мнением об игре боснийского полузащитника Миралема Пьянича за московский ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА