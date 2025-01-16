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Литвинов считает, что Абаскаль также причастен к успехам нынешнего "Спартака"

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поддержал заявление бывшего наставника команды Гильермо Абаскаля о том, что нынешний состав клуба был сформирован при его участии.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее Абаскаль, бывший главный тренер «Спартака», заявил, что команда, показывающая хорошие результаты в текущем сезоне, была «подготовлена и создана» под его руководством. Он возглавлял «Спартак» на протяжении почти двух сезонов, в сезоне-2022/23 команда заняла третье место в Российской Премьер-Лиге.

«Считаю, что каждый тренер, который тренировал нашу команду за последние два-три года, может спокойно говорить, что приложил руку к успеху. Нынешняя команда комплектовалась несколько лет. Когда новый тренер приходит, начинаешь вспоминать, что нового дал тебе предыдущий специалист, какие-то моменты. Каждый тренер делится опытом, и ты пытаешься брать самое лучшее.

Абаскаль мог и имеет право говорить так. Понятно, что сборы мы прошли с другим тренером и связки наработали другие, но все равно», — подчеркнул Литвинов в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, в апреле 2024 года испанский специалист покинул свой пост, и его место занял Деян Станкович. В текущем сезоне под руководством Станковича «Спартак» находится на третьем месте после 18 туров в РПЛ, имея в активе 37 очков. Отрыв от лидеров «Зенита» и «Краснодара» составляет два очка.

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