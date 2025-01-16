Спортивный директор "Пари НН" высказался о возможной продаже Зе Турбо

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил, что клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Зе Турбо.

Фото: ФК "Пари НН"

«Зе Турбо на сегодняшний день игрок «Пари НН». На данный момент мы не получали официальных предложений от каких?либо клубов о трансфере. Игрок продолжает подготовку к весенней части сезона, находясь в расположении «Пари НН» на сборе в Турции. Если по Зе Турбо поступят предложения, мы будем их рассматривать. Это футбольный рынок», — цитирует Удальцова «Матч ТВ».



Ранее появлялись новости, что нападающий может покинуть команду и ведёт переговоры с швейцарскими клубами.



Зе Турбо присоединился к «Пари НН» летом 2023 года на правах свободного агента. До этого гвинейский футболист играл за катарский клуб «Аль-Мархия».



В текущем сезоне 28-летний форвард принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро. Контракт Зе Турбо с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2026 года.