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Семшов: Бителло следует вместе с "Динамо" проходить сборы. У него действующий контракт, ему платят зарплату

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал слухи о возможном уходе бразильца Бителло из московского "Динамо".
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Нужно не идти на конфронтацию, а решить все мирно и спокойно. Если у Бителло нет никаких подвижек по контракту с новой командой, ему следует вместе с "Динамо" проходить сборы. У него есть действующий контракт с клубом, ему платят зарплату", - поделился Семшов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в полузащитнике "Динамо" заинтересован бразильский "Ботафого". Сообщалось, что бразильцы сделали официальное предложение бело-голубым по трансферу Бителло, которое было отклонено.

Сам футболист, по данным прессы, хочет продолжить карьеру на родине. Бителло не присоединился к "Динамо" на тренировочных сборах и продолжает оставаться в Бразилии, куда уехал во время отпуска.

Источник: "РБ Спорт"

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