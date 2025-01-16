"Может ли Угальде заиграть в Англии или в "ПСЖ"? Спокойно, я думаю. Мне, если честно, очень нравится такой типаж нападающих. Понятное дело, первое время у него что-то не получалось и, может быть, надо было привыкнуть к стране, к футболу, который тут, и к менталитету, который есть у русских футболистов. Сейчас он уже спокойно себя чувствует. Сами видели, что Манфред сделал осенью. Я правда верю, что он может заиграть в Европе и выступать в топ-команде", - цитирует Литвинова "СЭ".
Коста-риканский нападающий Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из "Твенте" в январе прошлого года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В 18-ти матчах первой части текущего сезона 22-летний форвард записал на свой счет 15 голов и 3 раза результативно ассистировал партнерам по команде.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Угальде из Европы. По слухам в трансфере игрока был заинтересован клуб французской Лиги 1 "Монако", однако трансфер не состоялся из-за запроса "Спартака" в 30 миллионов евро.
Защитник "Спартака" Литвинов: Угальде спокойно может заиграть в Англии или "ПСЖ"
Защитник "Спартака" Руслан Литвинов поделился мнением о шансах одноклубника Манфреда Угальде продолжить карьеру в Европе.
Фото: официальный сайт "Спартака"