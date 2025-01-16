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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин не полетел на сбор в Катар вместе с командой

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин пропустил вылет команды в Катар на тренировочный сбор.
Фото: официальный сайт "Динамо"
За сутки до вылета "Динамо" на сбор в Катар у форварда команды Константина Тюкавина поднялась температура. Ожидается, что футболист прилетит из Москвы в Катар 17-18 января. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

После 18-ти туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марцела Лички 35 очков в 18-ти матчах, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.

Нападающий Константин Тюкавин принял участие во всех 18-ти матчах "Динамо" в первой части РПЛ. На счету форварда 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до лета 2028-го года.

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