"Пабло был готов к переезду в Россию, но мы не достигли соглашения ни с одним российским клубом", - приводит слова агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Краснодар" и московский "Спартак" проявляют интерес к крайнему нападающему "Ривер Плейт" Пабло Солари. Также агент футболиста Ариэль Кипершмид рассказывал, что иностранные клубы продвигаются в переговорах быстрее, нежели российские.
По итогам прошлого сезона 23-летний вингер записал на свой счет 10+5 по системе гол плюс пас в 42 матчах за аргентинскую команду.
Агент Солари: мы не достигли соглашения ни с одним российским клубом
Агент вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари Ариэль Кипершмид заявил, что они не договорились ни с одним клубом из России.
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