Сербский журналист: если Илич и перейдет в "Спартак", то исключительно из-за фигуры Станковича

"Когда я узнал новости об интересе "Спартака" к Иличу, я был удивлен. Думаю, что если Иван и перейдет в "Спартак", то исключительно из-за фигуры главного тренера Деяна Станковича. Илич воспитанник "Црвены Звезды", для него Станкович огромный авторитет. Это может помочь в сделке", - приводит слова Миковича "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в услугах сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 18 млн евро.