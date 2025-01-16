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Сербский журналист: если Илич и перейдет в "Спартак", то исключительно из-за фигуры Станковича

Сербский журналист Милош Микович поделился своим мнением о возможном переходе в московский "Спартак" полузащитника итальянского "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича.
Фото: Getty Images
"Когда я узнал новости об интересе "Спартака" к Иличу, я был удивлен. Думаю, что если Иван и перейдет в "Спартак", то исключительно из-за фигуры главного тренера Деяна Станковича. Илич воспитанник "Црвены Звезды", для него Станкович огромный авторитет. Это может помочь в сделке", - приводит слова Миковича "Евро-Футбол.Ру".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" заинтересован в услугах сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 18 млн евро.

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