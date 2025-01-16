"Чтобы тренировать, нужно иметь плотный контакт с игроками. Чтобы иметь плотный контакт с игроками, нужно иметь опыт игры в Европе. У него есть небольшой опыт в "ПСЖ". Нужно очень хорошо владеть языком. Тут есть барьеры не от того, что он плохой тренер.
Тренер, на мой взгляд, Семак все равно выдающийся. Таких тренеров у нас мало. Таких, как Сергей Богданович, надо беречь", - приводит слова Геркуса "Спорт День за Днем".
Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года. Действующий контракт 48-летнего специалиста с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2029/2030. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд становились чемпионами России. Кроме того, "Зенит" пять раз стал обладателем Суперкубка России и два раза - обладателем Кубка России.
В текущем сезоне петербуржцы с 39-ю очками после 18-го тура Российской Премьер-Лиги занимают второе место в турнирной таблице.
Геркус: Семак - выдающийся тренер, таких в России мало, его надо беречь
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поделился своим мнением о возможности отъезда главного тренера "Зенита" Сергея Семака работать в Европе.
Фото: ФК "Зенит"