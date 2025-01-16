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Андрей Аршавин назвал нападение московского "Спартака" шикарным

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о потенциальных трансферах московского "Спартака" этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"
"То, как "Спартак" заканчивал осеннюю часть сезона, нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля. Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, но думаю, его игрой неудовлетворены. Если смогут его куда-то пристроить, то могли бы искать человека на смену Угальде или помогать ему", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем набрал 37 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.

В первом матче после зимней паузы москвичи 2 марта на своём поле сыграют против футбольного клуба "Оренбург". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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