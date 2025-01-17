"Конечно, удручающая ситуация для нас, все в клубе разочарованы. Нам нужно улучшать свою игру и забирать как можно больше очков. Могу сказать конкретно за себя. Я выхожу и показываю максимум в каждом матче, вне зависимости от того, кто соперник. Это моя ментальность", - сказал Башич.
По итогам первой части сезона "Оренбург" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 8 набранных очков в 18-ти матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 6 очков, от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ - 8 очков.
Единственную победу в 18-ти играх РПЛ "Оренбург" одержал в 1-м туре - в домашнем матче против "Спартака" (2:0). Весенняя часть сезона начнется для "Оренбурга" 2-го марта с матча 19-го тура против "Спартака" в Москве.
Источник: "РБ Спорт"
Хавбек "Оренбурга" Башич: в клубе удручающая ситуация, все разочарованы
Полузащитник "Оренбруга" Иван Башич поделился настроением команды перед стартом весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Оренбурга"