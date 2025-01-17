"Российской Премьер-лиге нужен Промес. Это один из лучших футболистов, когда-либо игравших в России. Он невероятно хорош, у него фантастические качества. Он попадает в сумасшедшие истории? Но он еще и реально хорош на поле. Это дороже. Я уверен, что он может помочь "Спартаку", - заявил Башич.
Нидерландский форвард Квинси Промес покинул московский "Спартак" летом прошлого года в статусе свободного агента. При этом Промес не принимал участия в официальных матчах красно-белых весь 2024-й год. Перед стартом весенней части прошлого сезона футболист был задержан в аэропорту Дубая за самовольный отъезд с места ДТП.
На игрока был наложен запрет на выезд из страны. Позже стало известно, что Нидерланды отправили в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. На родине Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на члена семьи. Ранее сообщалось, что игроку могут разрешить выезд из страны, а ближайшее слушание по делу состоится уже в январе.
Источник: "РБ Спорт"
Башич: Промес сможет помочь "Спартаку", это один из лучших футболистов, когда-либо игравших в России
Хавбек "Оренбурга" Иван Башич прокомментировал слухи о возможном возвращении в "Спартак" форварда Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт "Спартака"