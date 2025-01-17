"Объяснения не было. Я издалека спросил - сказали, что в "Спартаке" кому-то не понравилось какое-то мое интервью. Ну, хорошо. Спасибо, не надо. И слава богу. Обрадовался, спокойно долежал неделю в больнице под наблюдением врачей", - поделился Мостовой.
Осенью 2024-го года сообщалось, что московский "Спартак" готов пригласить Александра Мостового на стажировку. Позже экс-футболиста госпитализировали из-за проблем с почками. Стажировка в стане красно-белых была отменена.
В ноябре 2024-го года Александр Мостовой был приглашен на стажировку в московское "Динамо".
Источник: "Спортс"
Мостовой - о срыве стажировки в "Спартаке": и слава богу, спокойно долежал в больнице под наблюдением врачей
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал о причинах срыва стажировки в московском клубе.
Фото: официальный сайт "Спартака"