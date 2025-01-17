«Солари еще ни с кем не подписал контракт. Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Некоторые в последние часы продвигались быстрее российских команд. И только. Но не достигли цели. Пока еще мы ни с кем не договорились. Из России предложений на прошлой неделе не было», — рассказал агент Солари в беседе с «СЭ».
Напомним, что, по информации СМИ, Солари входит в сферу интересов двух российских клубов: московского «Спартака» и «Краснодара».
Солари является игроком «Ривер Плейта» с июля 2022 года, перейдя из чилийского «Коло-Коло» за 4,2 миллиона евро. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2027 года.
За время своего пребывания в «Ривер Плейте» Солари принял участие в 109 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 17 голевых передач. Он стал чемпионом Аргентины в составе «Ривер Плейта» в 2023 году. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец провел 22 игры, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
Агент Солари: новых предложений от российских клубов пока не поступало
Ариэль Кипершмид агент нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.
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