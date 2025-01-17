«Мы с Дугласом не общались по поводу игры за национальную сборную России. Никогда», — заявил агент игрока в интервью Sport24.
Напомним, что в октябре 2024 года Дуглас Сантос стал гражданином Российской Федерации.
Дуглас Сантос — бразильский защитник, который выступает за «Зенит» с июля 2019 года. За свою карьеру в этой команде 30-летний защитник провел 204 матча, забил 7 голов и отдал 33 голевые передачи.
За бразильскую сборную Дуглас Сантос сыграл лишь один товарищеский матч в мае 2016 года против сборной Панамы. Однако в том же году он был включен в состав олимпийской сборной Бразилии и стал золотым призёром соревнований.
Агент Дугласа Сантоса опроверг переговоры о выступлении за сборную России
Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас прокомментировал слухи о возможном выступлении своего клиента за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"