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Агент Дугласа Сантоса опроверг переговоры о выступлении за сборную России

Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса Тьяго Фрейтас прокомментировал слухи о возможном выступлении своего клиента за сборную России.

Фото: ФК "Зенит"
«Мы с Дугласом не общались по поводу игры за национальную сборную России. Никогда», — заявил агент игрока в интервью Sport24.

Напомним, что в октябре 2024 года Дуглас Сантос стал гражданином Российской Федерации.

Дуглас Сантос — бразильский защитник, который выступает за «Зенит» с июля 2019 года. За свою карьеру в этой команде 30-летний защитник провел 204 матча, забил 7 голов и отдал 33 голевые передачи.

За бразильскую сборную Дуглас Сантос сыграл лишь один товарищеский матч в мае 2016 года против сборной Панамы. Однако в том же году он был включен в состав олимпийской сборной Бразилии и стал золотым призёром соревнований.

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