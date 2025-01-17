«Мне об этом ничего не известно. По Дугласу из «Гремио» ничего не поступало», — цитирует агента Дугласа ВсеПроСпорт.
Дуглас Сантос принадлежит «Зенит» с 2019 года, когда его купили из немецкого «Гамбурга» за 14 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В 2024 году Дуглас получил российское гражданство, что позволило ему больше не считаться легионером в российских соревнованиях.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Дугласа Сантоса составляет 12 миллионов евро. Он является пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.
В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и 4 матчах Кубка России, где он отметился тремя результативными передачами. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Лидирующий «Краснодар» имеет столько же очков, но опережает соперника по дополнительным показателям.
Агент Дугласа Сантоса рассказал о возможном интересе "Гремио" к его клиенту
Агент Тьяго Фрейтас, представляющий защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал слухи о возможном интересе со стороны бразильского клуба «Гремио».
Фото: ФК "Зенит"