По информации источника, сумма трансфера составит 300 тысяч евро. Защитник подпишет контракт с клубом на 3,5 года.
Хуан Кастильо, 22-летний колумбийский футболист, выступает за команду «Форталеса» с января прошлого года. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро. За «Форталесу» он провёл 35 матчей, в которых забил 1 гол.
Кастильо также привлекался в молодёжную сборную Колумбии U20, где сыграл четыре матча.
В настоящее время «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 16 очков после 18 сыгранных матчей. 19 января «Пари НН» проведёт свой первый товарищеский матч на зимних сборах против сербского клуба «Раднички 1923».
Источник: «Чемпионат»
Источник: "Пари НН" близок к подписанию защитника Хуана Кастильо
Футбольный клуб «Пари НН» почти завершил сделку по трансферу колумбийского защитника Хуана Кастильо из колумбийской «Форталесы».
Фото: ФК " Форталеса"