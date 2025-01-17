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Источник: "Пари НН" близок к подписанию защитника Хуана Кастильо

Футбольный клуб «Пари НН» почти завершил сделку по трансферу колумбийского защитника Хуана Кастильо из колумбийской «Форталесы».
Фото: ФК " Форталеса"
По информации источника, сумма трансфера составит 300 тысяч евро. Защитник подпишет контракт с клубом на 3,5 года.

Хуан Кастильо, 22-летний колумбийский футболист, выступает за команду «Форталеса» с января прошлого года. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро. За «Форталесу» он провёл 35 матчей, в которых забил 1 гол.

Кастильо также привлекался в молодёжную сборную Колумбии U20, где сыграл четыре матча.

В настоящее время «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 16 очков после 18 сыгранных матчей. 19 января «Пари НН» проведёт свой первый товарищеский матч на зимних сборах против сербского клуба «Раднички 1923».




Источник: «Чемпионат»

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