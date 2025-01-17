"Той группой футболистов, которые у нас здесь, я доволен. У нас одновременно идет тактическая подготовка к чему-то новому и, конечно, физическая. Одновременно это делается в очень хорошей атмосфере. Все мотивированы. Слава богу, все здоровы. Большая группа молодых футболистов. У нас, к сожалению, усиления еще нет. Мы пошли на сборы старыми силами, готовимся ко второй части сезона", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
Московский ЦСКА проводит первый зимний учебно-тренировочный сбор в Абу?Даби (ОАЭ). Сроки данного периода для тренировочной деятельности назначены с 13 по 23 января.
По итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 31-м набранным очком занимает шестое место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы "армейцы" 1 марта на выезде в 19-м туре РПЛ сыграют против петербургского "Зенита".
Марко Николич посоветовал на отсутствие у ЦСКА усиления состава
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о проведении "армейским" клубом зимнего учебно-тренировочного сбора в ОАЭ.
Фото: ПФК ЦСКА