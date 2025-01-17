Комитет по этике РФС может оштрафовать Дзюбу на сумму до 250 тыс. рублей

В случае признания форварда "Акрона" Артема Дзюбы виновным в нарушении регламента РФС по этике он может максимально наказан в виде штрафа на сумму 250 тысяч рублей.

Фото: ФК "Акрон"





В том интервью 36-летний нападающий рассказал о времени своего пребывания в составе "железнодорожников" (с февраля 2023 года до мая 2024 года). В частности, футболист отдельно высказался о генеральном директоре футбольного клуба Владимире Леонченко и о главном тренере команде Михаиле Галактионове.



Источник: Ранее стало известно, что глава РПЛ Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС по поводу ноябрьского интервью Артёма Дзюбы телеканалу "Матч ТВ", где он предположительно нарушил положения регламента РФС по этике, а именно - совершил высказывания оскорбительного характера в адрес отдельных работников московского футбольного клуба " Локомотив ".В том интервью 36-летний нападающий рассказал о времени своего пребывания в составе "железнодорожников" (с февраля 2023 года до мая 2024 года). В частности, футболист отдельно высказался о генеральном директоре футбольного клуба Владимире Леонченко и о главном тренере команде Михаиле Галактионове.Источник: "Матч ТВ"