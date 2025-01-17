Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
22:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
2 - 1 2 1
Спартак СуботицаЗавершен

Комитет по этике РФС может оштрафовать Дзюбу на сумму до 250 тыс. рублей

В случае признания форварда "Акрона" Артема Дзюбы виновным в нарушении регламента РФС по этике он может максимально наказан в виде штрафа на сумму 250 тысяч рублей.
Фото: ФК "Акрон"
Ранее стало известно, что глава РПЛ Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС по поводу ноябрьского интервью Артёма Дзюбы телеканалу "Матч ТВ", где он предположительно нарушил положения регламента РФС по этике, а именно - совершил высказывания оскорбительного характера в адрес отдельных работников московского футбольного клуба "Локомотив".

В том интервью 36-летний нападающий рассказал о времени своего пребывания в составе "железнодорожников" (с февраля 2023 года до мая 2024 года). В частности, футболист отдельно высказался о генеральном директоре футбольного клуба Владимире Леонченко и о главном тренере команде Михаиле Галактионове.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится