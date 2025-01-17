- Лучше купить одного хорошего футболиста за € 25 млн, чем за ту же сумму взять условных Тиля и Николсона. В России ограничен выбор сильных футболистов, потому что мы не играем в еврокубках. Если удастся заполучить хорошего футболиста даже за большие деньги, будет очень хорошо, - цитирует Мора "Чемпионат".
Ранее в СМИ была информация, что столичный клуб может подписать сербского полузащитника и предложил "Торино" за игрока 15 миллионов евро, однако в итальянском клубе намерены получить за Илича около 20 миллионов.
В текущем сезоне Серии А Илич принял участие в 12 поединках, в которых один раз поразил ворота соперника и получил три желтые карточки. Контракт футболиста с туринским клубом действует до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Мор: лучше купить хорошего Илича за 25 млн, чем за ту же сумму взять Тиля и Николсона
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал информацию о возможном переходе в стан красно-белых хавбека "Торино" Ивана Илича.
Фото: ФК "Торино"