- "Акрон" хорошо вписался в российский футбол высшего уровня, они стараются играть в футбол, а не сидеть в обороне. А Дзюба стал очень удачным усилением. Сейчас он ключевой игрок "Акрона", такой футболист был необходим новичку РПЛ, - передает слова Мостового "РБ Спорт".
Дзюба пополнил состав тольяттинской команды в сентябре 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. Нападающий провел за "Акрон" 10 матчей в РПЛ, в которых ему удалось трижды поразить ворота соперников и столько же раз ассистировать своим партнерам.
"Акрон" по итогам 18 туров имеет в своем активе 22 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. В 19-м туре чемпионата тольяттинцы на выезде сыграют против "Пари НН", матч пройдет 1 марта.
Мостовой: Дзюба - ключевой игрок "Акрона", он был необходим новичку РПЛ
Экс-футболист столичного "Спартака" Александр Мостовой высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: Официальный сайт РПЛ