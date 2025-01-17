Пономарёв: Соболев - сбитый лётчик, в "Спартаке" из него может что-то путное получилось бы

- О нем даже не хочется ничего говорить. Это сбитый летчик, в "Спартаке" должен был играть, там из него может что-то путное и получилось бы. А сейчас он присядет на лавку. Он никакой, что делать он не знает, - цитирует Пономарева "Газета.ру".
27-летний Соболев перешел в петербургский "Зенит" летом 2024 года из столичного "Спартака", подписав с клубом контракт до июня 2027 года. В общей сложности нападающий провел за клуб с берегов Невы 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
"Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в таблице РПЛ. В марте после возобновления РПЛ сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА.