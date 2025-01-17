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Пономарёв: Соболев - сбитый лётчик, в "Спартаке" из него может что-то путное получилось бы

Владимир Пономарев, в прошлом выступавший за ЦСКА, высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
- О нем даже не хочется ничего говорить. Это сбитый летчик, в "Спартаке" должен был играть, там из него может что-то путное и получилось бы. А сейчас он присядет на лавку. Он никакой, что делать он не знает, - цитирует Пономарева "Газета.ру".

27-летний Соболев перешел в петербургский "Зенит" летом 2024 года из столичного "Спартака", подписав с клубом контракт до июня 2027 года. В общей сложности нападающий провел за клуб с берегов Невы 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

"Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в таблице РПЛ. В марте после возобновления РПЛ сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА.

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