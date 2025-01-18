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Агент Дркушича рассказал о чувствах своего клиента от возвращения в "Зенит"

Младен Ратковица, агент словенского защитника Вани Дркушича, высказался о возвращении своего клиента в петербургский "Зенит" после аренды в сербской "Црвене Звезде".
Фото: ФК "Зенит"
"Дркушичу предстоит вернуться в "Зенит" к концу месяца, он будет находиться в распоряжении тренера на протяжении второй половины сезона. Конечно, ему приятно будет вернуться в "Зенит". Он готов к новым вызовам", - приводит слова Ратковицы "РИА Новости".

Словенский защитник Ваня Дркушич в августе 2024 года был выкуплен петербургским "Зенитом" у футбольного клуба "Сочи" за 4 млн евро и сразу же отправлен в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Однако в конце января футболист должен прибыть в расположение сине-бело-голубых, которые будут проводить зимние сборы, готовясь к возобновлению текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

Контракт 25-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2028/29.

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