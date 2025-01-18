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Полузащитник "Акрона" Галоян: мы можем прибавить весной

Футболист "Акрона" Артур Галоян ответил на вопрос, какие задачи стоят перед клубом на весенний отрезок РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Считаю, что "Акрон" показывал хороший футбол в первой части сезона и может прибавить после зимней паузы. Но говорить о конкретных целях рано. Будем двигаться от матча к матчу, - цитирует полузащитника "РБ Спорт".

"Акрон" в 18 матчах текущего сезона одержал шесть побед и потерпел восемь поражений, в четырех поединках тольяттинская команда поделила очки с соперниками. "Акрон" имеет в своем активе 22 очка и идет на девятой строчке в турнирной таблице.

В первом матче после зимнего перерыва тольяттинцы отправятся в Нижний Новгород, где проведут встречу с "Пари НН" в рамках 19-го тура РПЛ, матч состоится 1 марта и начнется в 14:00 мск.

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