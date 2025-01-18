В московском клубе отметили, что футболист сегодня приступит к тренировкам по индивидуальной программе.
Ранее врач бело-голубых Александр Родионов сообщил, что из-за небольшой вирусной инфекции Константин не полетел с командой на первый сбор для подготовки к весеннему отрезку чемпионата России.
22-летний Тюкавин в этом сезоне РПЛ провел 18 матчей, в которых семь раз поразил ворота соперников и сделал три голевые передачи. Контракт форварда с "Динамо" рассчитан до июня 2028 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.
"Динамо" по итогам 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 35 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Тюкавин присоединился к "Динамо" на сборах в Катаре
В пресс-службе "Динамо" сообщили, что форвард команды Константин Тюкавин прибыл в расположение команды на катарских сборах.
Фото: Официальный сайт РПЛ