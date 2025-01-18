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Агент Роналдо: один клуб РПЛ спрашивал меня об игроке

Агент Жулио Сезар рассказал, что один из российских клубов обращался к нему по поводу форварда "Ростова" Роналдо.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Недавно один клуб РПЛ спрашивал меня об игроке, но не более. Конкретных предложений нет, - цитирует агента "РБ Спорт".

Роналдо в текущем сезоне РПЛ провел за донскую команду 18 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами на партнеров.

"Ростов" в текущем сезоне в 18 турах одержал семь побед и потерпел шесть поражений, пять встреч с участием дончан завершились вничью. Клуб с 26 баллами в активе занимает седьмое место в РПЛ.

После зимней паузы "Ростов" в 19-м туре РПЛ на своем поле примет московское "Динамо", встреча пройдет 2 марта.

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