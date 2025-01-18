- Недавно один клуб РПЛ спрашивал меня об игроке, но не более. Конкретных предложений нет, - цитирует агента "РБ Спорт".
Роналдо в текущем сезоне РПЛ провел за донскую команду 18 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами на партнеров.
"Ростов" в текущем сезоне в 18 турах одержал семь побед и потерпел шесть поражений, пять встреч с участием дончан завершились вничью. Клуб с 26 баллами в активе занимает седьмое место в РПЛ.
После зимней паузы "Ростов" в 19-м туре РПЛ на своем поле примет московское "Динамо", встреча пройдет 2 марта.
Агент Роналдо: один клуб РПЛ спрашивал меня об игроке
Агент Жулио Сезар рассказал, что один из российских клубов обращался к нему по поводу форварда "Ростова" Роналдо.
Фото: Официальный сайт РПЛ