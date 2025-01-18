Напомним, футболист перешел в "Зенит" летом 2024 года из "Сочи", после чего отправился в "Црвену Звезду" на правах арендного соглашения.
- Думаю, у Дркушича большие шансы заиграть в основе "Зенита". Раз в клубе прерывают его аренду и раньше времени возвращают назад, значит, защита - это та линия, которая больше всего тревожит Семака, - передает слова Точилина Legalbet.
Дркушич принял участие в 11 матчах в составе "Црвены Звезды" и забил один гол. Трудовой договор словенского игрока с "Зенитом" рассчитан до середины 2029 года. Трансферная стоимость Дркушича оценивается в четыре миллиона евро.
"Зенит" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал 12 побед и потерпел три поражения, в трех матчах сине-бело-голубые сыграли вничью. "Зенит" с 39 баллами в активе занимает второе место в таблице.
Точилин: думаю, у Дркушича большие шансы заиграть в основе "Зенита"
Российский тренер Александр Точилин считает, что защитник Ваня Дркушич сможет пробиться в основной состав "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"