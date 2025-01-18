- Болельщики говорят, что "Акрон" способен закрепиться в верхней части таблицы? Посмотрим после паузы. Мы постараемся не опуститься ниже. А даст бог, ещё и выше поднимемся, - цитирует голкипера "РБ Спорт".
"Акрон" проводит свой первый сезон в Высшей лиге. Тольяттинский коллектив в 18 турах одержал шесть побед и четыре раза сыграл вничью, в восьми матчах "Акрон" потерпел поражение. Клуб с 22 очками в активе занимает девятую строчку в турнирной таблице.
После возобновления РПЛ "Акрон" в рамках 19-го тура РПЛ сыграет в гостях против "Пари НН", матч пройдет 1 марта.
Голкипер "Акрона" оценил перспективы команды в РПЛ
Вратарь "Акрона" Сергей Волков ответил на вопрос касательно перспектив тольяттинской команды в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ