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Голкипер "Акрона" оценил перспективы команды в РПЛ

Вратарь "Акрона" Сергей Волков ответил на вопрос касательно перспектив тольяттинской команды в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Болельщики говорят, что "Акрон" способен закрепиться в верхней части таблицы? Посмотрим после паузы. Мы постараемся не опуститься ниже. А даст бог, ещё и выше поднимемся, - цитирует голкипера "РБ Спорт".

"Акрон" проводит свой первый сезон в Высшей лиге. Тольяттинский коллектив в 18 турах одержал шесть побед и четыре раза сыграл вничью, в восьми матчах "Акрон" потерпел поражение. Клуб с 22 очками в активе занимает девятую строчку в турнирной таблице.

После возобновления РПЛ "Акрон" в рамках 19-го тура РПЛ сыграет в гостях против "Пари НН", матч пройдет 1 марта.

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