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В "Динамо" рассказали о состоянии Константина Тюкавина

В пресс-службе московского "Динамо" рассказали о состоянии здоровья нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе. Самочувствие и настроение хорошее, повышенной температуры нет. Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".

Ранее сообщалось, что нападающий Константин Тюкавин прибыл заболевшим на зимние сборы московского "Динамо". В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

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