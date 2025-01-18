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Илич не хочет переходить в "Спартак" из за отсутствия еврокубков

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини прокомментировал возможный переход полузащитника "Торино" Ивана Илича в "Спартак"
Фото: GETTY IMAGES
"На сегодняшний день ситуация такова, что переходу будет сложно состояться. Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков. А "Торино" не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги", - цитирует Джулини "СЭ".

Ранее сообщалось, что полузащитник итальянского "Торино" Иван Илич может перейти в московский "Спартак" уже этой зимой. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 13 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.

Напомним, что сборная России и российский клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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