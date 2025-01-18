"Спартак" сделал только одно предложение по Солари. Другие клубы действуют быстрее в этом вопросе, чем "Спартак", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что полузащитник "Ривер Плейта" Пабло Солари может перейти в московский "Спартак" этой зимой за 14 миллионов евро. В 2024 году Солари провел во всех турнирах 42 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года.
Агент Солари: другие клубы действуют быстрее, чем "Спартак"
Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника "Ривер Плейта" Пабло Солари, высказался о возможном переходе игрока в Россию.
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