"Он менял паспорт, поэтому ему была нужна новая виза. Но он уже присоединился к команде. Не думаю, что клуб станет его продавать", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Мохаммад Горбани провел за "Оренбург" во всех турнирах 19 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8-ю набранными очками.
Агент Горбани рассказал, почему игрок вовремя не приехал на сборы "Оренбурга"
Футбольный агент Реза Фейзбахш, представляющий интересы полузащитника "Оренбурга" Мохаммада Горбани, рассказал, почему его клиент опоздал на зимние сборы команды.
Фото: ФК "Оренбург"