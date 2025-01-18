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Семшов: при Личке у "Динамо" есть шансы побороться за чемпионство

Экс-футболист "Динамо" Игорь Семшов высказался о перспективах столичной команды под руководством чешского тренера Марцела Лички.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- При Личке у "Динамо" есть шансы побороться за чемпионство. Он ещё должен поработать в клубе. При нём "Динамо" показывает неплохие результаты, - передает слова Семшова "РБ Спорт".

"Динамо" Лички в этом сезоне располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. После зимней паузы бело-голубые отправятся в гости к "Ростову", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта, начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.

Перед паузой "Динамо", напомним, дома разгромило подмосковный "Химки", отправив в ворота соперника четыре мяча.

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