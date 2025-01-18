Ранее в СМИ сообщалось, что петербургский клуб предложил за нападающего 35 миллионов евро.
- Трансфер Луиса Энрике - бессмысленная покупка, тем более сейчас нет еврокубков. Ожидаемо, что "Зенит" хочет усилить состав. Если Энрике здесь себя проявит, то сможет потом уехать, например, в Саудовскую Аравию, - передает слова Хомухи "РБ Спорт".
Энрике принадлежит "Ботафого" с февраля 2024 года, перейдя в бразильский клуб из испанского "Бетиса". Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
"Зенит" по итогам 18 туров РПЛ идет на второй строчке в турнирной таблице. После паузы сине-бело-голубые в рамках 19-го тура дома примут столичный ЦСКА.
Хомуха: трансфер Луиса Энрике в "Зенит" - бессмысленная покупка
Экс-футболист сборной России Дмитрий Хомуха высказался о возможном новичке "Зенита" в лице форварда "Ботафого" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"