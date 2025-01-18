По информации источника, московский клуб обращался в "Рубин" по поводу трансфера форварда, но "железнодорожников" отпугнула высокая цена - 8 миллионов евро.
Даку в текущем сезоне провел за "Рубин" 19 матчей, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт 27-летнего албанца с "Рубином" рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость Даку оценивается в семь миллионов евро.
"Рубин" в 18 турах набрал 26 баллов и занимает восьмую строчку в таблице РПЛ. "Локомотив" имеет в своем активе 35 очков и располагается на пятом месте.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" отказался покупать форварда "Рубина" Даку из-за стоимости игрока
"Локомотив" интересовался нападающим казанского "Рубина" Мирлиндом Даку.
Фото: ФК "Рубин"