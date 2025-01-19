"Юсупов — один из самых недооценённых футболистов в РПЛ. Когда я его впервые увидел на тренировке, уже был виден большой потенциал. В силу своего характера Артур не раскрыл до конца этот потенциал, потому что он слишком скромный. В каких-то моментах скромность ему мешала", - цитирует Граната "Чемпионат".
Артур Юсупов выступал за московское "Динамо", "Сочи", петербургский "Зенит", подмосковные "Химки", "Ростов" и екатеринбургский "Урал". Футболист провел в Российской Премьер-Лиге 297 матчей и записал на свой счет 29 забитых мячей и 28 результативных передач. Последним клубом полузащитника был екатеринбургский "Урал". В сентябре 2025 года Юсупову исполнится 36 лет.
Артур Юсупов дебютировал в составе национальной команды России в 2015 году и провел за сборную два матча. Полузащитник является обладателем Кубка России в составе петербургского "Зенита", а также двухкратным обладателем Суперкубка страны в составе петербуржцев.
Гранат: Юсупов — один из самых недооценённых футболистов в РПЛ
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о Артуре Юсупове.
Фото: ФК "Урал"