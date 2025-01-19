"Артур при мне заиграл. Закончил карьеру и ладно — ему 36 лет в этом году. С такими игроками, как он, работать было одно удовольствие. Юсупов хотел заиграть — он заиграл. Но я считаю, что Артур не раскрыл свой потенциал — должен был в сборной играть. Такого уровня игроков с такой сумасшедшей отдачей встретишь нечасто", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Артур Юсупов выступал за московское "Динамо", "Сочи", петербургский "Зенит", подмосковные "Химки", "Ростов" и екатеринбургский "Урал". Футболист провел в Российской Премьер-Лиге 297 матчей и записал на свой счет 29 забитых мячей и 28 результативных передач. Последним клубом полузащитника был екатеринбургский "Урал". В сентябре 2025 года Юсупову исполнится 36 лет.
Артур Юсупов дебютировал в составе национальной команды России в 2015 году и провел за сборную два матча. Полузащитник является обладателем Кубка России в составе петербургского "Зенита", а также двухкратным обладателем Суперкубка страны в составе петербуржцев.
Силкин: с такими игроками, как Юсупов, работать было одно удовольствие
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин рассказал о работе с Артуром Юсуповым.
Фото: ФК "Урал"