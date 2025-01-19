"Траты "Зенита"? А "Спартак" ведь так же может, и даже больше. Уверен, у них есть деньги. Вопрос только в том, как их тратят. "Зенит" привозит классных иностранцев, чего нельзя сказать про "Спартак". Хотя за Барко и Угальде стоит похвалить", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в ближайшее время приобретет полузащитника бразильского "Ботафого" Луиса Энрике за 35-40 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Московский "Спартак" занимает третье место в таблице с 37-ю очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Мостовой: "Спартак" может тратить больше "Зенита"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о финансовых возможностях московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"