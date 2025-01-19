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АГМК1 тайм
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В агентстве Дугласа Сантоса высказались о возможном уходе защитника из "Зенита"

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, высказался о возможном переходе бразильца в "Гремио".
Фото: ФК "Зенит"
"Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о возможном предложении Дугласу Сантосу от бразильского клуба, никаких переговоров не было", - цитирует Фрейтаса "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос интересен бразильскому "Гремио". В текущем сезоне Сантос провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт бразильского защитника с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года.

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