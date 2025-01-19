"Артем Дзюба — лидер "Акрона" как в раздевалке, так и на поле. Да и в целом Артем является лидером по своей натуре. Он очень сильно всем помогает, несмотря на свой возраст. Дзюба всегда может что?то подсказать или пошутить на тренировках (смеется). Его присутствие в команде является большим плюсом для всех игроков", - цитирует Галояна "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. Команда Заурбека Тедеева сыграет с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Галоян: Дзюба — лидер "Акрона" как в раздевалке, так и на поле
Полузащитник "Акрона" Артур Галоян высказался об игре Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"