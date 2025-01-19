Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
Брайтон1 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Саутгемптон1 тайм
Ипсвич
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетик2 тайм
Реал Мадрид
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Осасуна
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Парма
0 - 1 0 1
Венеция1 тайм
Верона
20:00
ЛациоНе начат
Интер
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
МайнцНе начат
Вердер
19:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Анже
19:15
ОсерНе начат
Реймс
19:15
ГаврНе начат
Марсель
22:45
СтрасбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Раднички 19231 тайм
ЦСКА
2 - 1 2 1
АГМК1 тайм
Оренбург
0 - 0 0 0
Челябинск1 тайм

Юран: из РПЛ за последние полгода у меня предложений не было

Российский футбольный тренер Сергей Юран рассказал о своём будущем и текущем статусе в тренерской карьере.
Фото: ФК "Пари НН"
«Пока не могу ответить на вопрос, когда вернусь к работе. Я сейчас избирателен в плане места работы. У меня были предложения из первой лиги, и я готов рассмотреть предложения оттуда, но с задачей выхода в РПЛ и продолжения работы именно в премьер-лиге. Наверное, у меня уровень РПЛ, а не первой лиги. Пока предложенные варианты меня не устраивали. Из РПЛ за последние полгода у меня предложений не было», — цитирует Юрана «СЭ».

Последним клубом, который возглавлял Сергей Юран, был «Пари НН». Под его руководством команда провела 43 матча. 29 апреля 2024 года он покинул свой пост.

Ранее Юран работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика» и другими.

По словам самого Юрана, он был в шорт-листе португальского «Спортинга» на роль главного тренера. Он также выступал в чемпионате Португалии в качестве игрока и становился чемпионом в составе «Порту» и «Бенфики».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится