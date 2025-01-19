«Пока не могу ответить на вопрос, когда вернусь к работе. Я сейчас избирателен в плане места работы. У меня были предложения из первой лиги, и я готов рассмотреть предложения оттуда, но с задачей выхода в РПЛ и продолжения работы именно в премьер-лиге. Наверное, у меня уровень РПЛ, а не первой лиги. Пока предложенные варианты меня не устраивали. Из РПЛ за последние полгода у меня предложений не было», — цитирует Юрана «СЭ».
Последним клубом, который возглавлял Сергей Юран, был «Пари НН». Под его руководством команда провела 43 матча. 29 апреля 2024 года он покинул свой пост.
Ранее Юран работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика» и другими.
По словам самого Юрана, он был в шорт-листе португальского «Спортинга» на роль главного тренера. Он также выступал в чемпионате Португалии в качестве игрока и становился чемпионом в составе «Порту» и «Бенфики».
Юран: из РПЛ за последние полгода у меня предложений не было
Российский футбольный тренер Сергей Юран рассказал о своём будущем и текущем статусе в тренерской карьере.
Фото: ФК "Пари НН"