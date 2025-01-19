«Спартак» только в последний момент залез на третье место. Но надо еще посмотреть, что будет весной. Но считаете ли вы, что третье место для «Спартака» — супер? Разве для такого клуба этот результат — супер?» — заявил Юран «СЭ».
Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17 под руководством Массимо Карреры. Вместе с «Зенитом» они являются рекордсменами по количеству завоеванных чемпионств Российской Премьер-Лиги — по 10 раз.
В данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 18 туров. Это лучшая позиция в таблице для клуба в текущем сезоне.
На первом и втором местах находятся «Краснодар» и «Зенит», которые набрали по 39 очков.
2 марта «Спартак» проведёт свой первый официальный матч после зимней паузы. Соперником москвичей станет «Оренбург», и встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена».
Юран: "Спартак" только в последний момент залез на третье место. Надо посмотреть, что будет весной
Российский футбольный тренер Сергей Юран прокомментировал текущее положение московского «Спартака» в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"