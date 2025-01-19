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Александр Мостовой: Абаскаль никогда не возглавит европейский топ-клуб. Только в качестве болбоя

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля, который ранее возглавлял московский «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"
«Самым большим клубом в карьере Абаскаля останется «Спартак» — это очевидно. Он должен быть бесконечно благодарен судьбе, что однажды имел честь тренировать такой великий клуб, не имея никаких для этого заслуг.

Карьера в топ-клубе? Его раскусили сразу же после «Спартака» и не дали проработать даже полгода в Испании. Поэтому Абаскаль точно никогда не возглавит европейский топ-клуб. Он там может оказать только в качестве болбоя», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024 года. В первый сезон его работы команда заняла третье место, набрав 54 очка. Однако в следующем сезоне у испанского специалиста возникли проблемы с игроками «Спартака» Соболевым и Джикией, что привело к множеству скандалов.

13 апреля «Спартак» потерпел поражение от «Сочи», после чего руководство клуба приняло решение уволить главного тренера.

1 июля 2024 года стало известно, что Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду», выступающую во втором дивизионе страны. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых одержала лишь одну победу, после чего его решили уволить.

В настоящее время 35-летний тренер не имеет клуба.

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