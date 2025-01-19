Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Эвертон
3 - 2 3 2
ТоттенхэмЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 2 3 2
СаутгемптонЗавершен
Ипсвич
0 - 3 0 3
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Кальяри
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Парма
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Интер
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 1 0 1
Аугсбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 1 1 1
НантЗавершен
Анже
1 - 0 1 0
Осер1 тайм
Реймс
1 - 0 1 0
Гавр1 тайм
Марсель
22:45
СтрасбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
Раднички 1923Завершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
АГМКЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Источник: появились новые сведения о размере суммы, которую "Зенит" заплатит за Луиса Энрике

«Зенит» заплатит за вингера «Ботафого» Луиса Энрике 30 миллионов евро, а также 2 миллионов евро в виде бонусов.
Фото: IMAGO
По информации «Чемпионата» изначально общая сумма сделки с учётом бонусов составляла на 3 миллиона евро больше, однако стоимость была снижена, так как «Зенит» согласился выплатить всю сумму сразу.

Энрике присоединился к «Ботафого» в феврале 2024 года, перейдя из испанского «Бетиса» за 16 миллионов евро. За это время он сыграл 55 матчей за бразильский клуб, забив 12 голов и отдав 6 голевых передач. Его контракт с «Ботафого» рассчитан до 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 22 миллиона евро.

В 2024 году Энрике дебютировал за сборную Бразилии, сыграв 6 матчей и забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу. Вместе с «Ботафого» он смог выиграть Чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Также ранее в прессе сообщалось, что 30% прав на игрока останутся у «Ботафого».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится