По информации «Чемпионата» изначально общая сумма сделки с учётом бонусов составляла на 3 миллиона евро больше, однако стоимость была снижена, так как «Зенит» согласился выплатить всю сумму сразу.
Энрике присоединился к «Ботафого» в феврале 2024 года, перейдя из испанского «Бетиса» за 16 миллионов евро. За это время он сыграл 55 матчей за бразильский клуб, забив 12 голов и отдав 6 голевых передач. Его контракт с «Ботафого» рассчитан до 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 22 миллиона евро.
В 2024 году Энрике дебютировал за сборную Бразилии, сыграв 6 матчей и забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу. Вместе с «Ботафого» он смог выиграть Чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
Также ранее в прессе сообщалось, что 30% прав на игрока останутся у «Ботафого».
Источник: появились новые сведения о размере суммы, которую "Зенит" заплатит за Луиса Энрике
«Зенит» заплатит за вингера «Ботафого» Луиса Энрике 30 миллионов евро, а также 2 миллионов евро в виде бонусов.
Фото: IMAGO