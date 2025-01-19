- Что касается цифр, которые звучат в прессе, 35 миллионов, следует во многом нужно понимать, что это цифры виртуальные. Потому что "Зенит" реально заплатит только 10 миллионов и избавится от трансферной ошибки в виде Артура, который явно не соответствует тому уровню, на который клуб рассчитывал, приобретая его.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" приобретет нападающего Луиса Энрике из "Ботафого" за 30 миллионов евро. Помимо этого бразильский клуб получит два миллиона евро в качестве бонусов. Также сообщалось, что петербуржцы договорились о продаже в "Ботафого" своего вингера Артура за десять миллионов евро.
Энрике перебрался в Бразилию в феврале прошлого года. Ранее футболист защищал цвета испанского "Бетиса". На счету крайнего форварда 55 матчей за команду, 12 забитых голов и 6 голевых ассистов.
Источник: Metaratings
Лепсая - о стоимости Луиса Энрике: нужно понимать, что 35 млн - это цифры виртуальные. "Зенит" заплатит 10
Спортивный менеджер Тимур Лепсая прокомментировал возможный трансфер вингера "Ботафого" Луиса Энрике в "Зенит".
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