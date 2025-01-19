- Конечно, я бы очень хотел сыграть с "Акроном" в европейских кубках! А у кого нет желания проявить свои силы в международных турнирах? Но давайте будем реалистами, на сегодняшний день такой возможности нет.
"Акрон" завершил первую часть текущего сезона на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинская команда набрала 22 очка в 18 стартовых турах. Отставание от топ-5 составляет на данный момент 13 баллов. Первым соперником в весенней части РПЛ для тольяттинцев станет "Пари НН". Матч в рамках 19-го тура пройдет 1 марта в Нижнем Новгороде.
Напомним, в июне 2024 года "Акрон" впервые в своей истории вышел в российскую Премьер-лигу, обыграв по сумме стыковых матчей екатеринбургский "Урал" (3:2).
Источник: "РБ Спорт"
Лончар: я бы очень хотел сыграть с "Акроном" в еврокубках, но давайте будем реалистами
Хавбек "Акрона" Стефан Лончар признался, что хотел бы сыграть за тольяттинцев в еврокубках.
Фото: ФК "Акрон"