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Агентство Артура подтвердило трансфер бразильца из "Зенита" в "Ботафого"

Агентство Talents Sports, представляющее интересы нападающего «Зенита» Артура, официально подтвердило переход бразильца в «Ботафого».
Фото: ФК "Зенит"
«Сделка заключена», — заявили в агентстве в беседе с «СЭ».

Ранее информацию о переходе сообщил журналист Фабрицио Романо. По его данным, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, при этом «Зенит» получит 20% от будущей перепродажи 26-летнего футболиста.

Напомним, что Артур стал игроком «Зенита» в январе 2024 года, перейдя из «Палмейраса» за 15 миллионов евро. Его контракт с петербургским клубом был рассчитан до конца июня 2027 года.

За год, проведенный в Санкт-Петербурге, Артур принял участие в 36 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Артура составляет 8 миллионов евро.

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