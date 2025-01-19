«Сделка заключена», — заявили в агентстве в беседе с «СЭ».
Ранее информацию о переходе сообщил журналист Фабрицио Романо. По его данным, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, при этом «Зенит» получит 20% от будущей перепродажи 26-летнего футболиста.
Напомним, что Артур стал игроком «Зенита» в январе 2024 года, перейдя из «Палмейраса» за 15 миллионов евро. Его контракт с петербургским клубом был рассчитан до конца июня 2027 года.
За год, проведенный в Санкт-Петербурге, Артур принял участие в 36 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Артура составляет 8 миллионов евро.
Агентство Артура подтвердило трансфер бразильца из "Зенита" в "Ботафого"
Агентство Talents Sports, представляющее интересы нападающего «Зенита» Артура, официально подтвердило переход бразильца в «Ботафого».
Фото: ФК "Зенит"